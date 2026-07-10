Новые санкции ЕС изменят позицию Кремля в отношении войны и заставят Путина сесть за стол переговоров, - глава Минфина Ирландии Харрис

21-й пакет санкций ЕС призван усилить экономическое давление на Россию и приблизить начало реальных мирных переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам заявил министр финансов Ирландии Саймон Харрис.

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"Я очень надеюсь, что в ближайшие дни Европейский Союз сможет принять 21-й пакет санкций против России, потому что мы, как министры финансов, знаем, что наносить удар по экономике России — это лучший способ попытаться изменить расчеты Путина относительно... вторжения в Украину", — сказал министр.

Харрис подчеркнул, что, по его мнению, санкции – это "максимальный рычаг влияния", которым Европейский Союз располагает в отношении России.

"Мы уже знаем, что санкции оказывают действительно значительное влияние на экономику России. И должен наступить переломный момент, когда мы заставим Путина сесть за стол переговоров и согласиться на длительный, справедливый и прочный мир для Украины", — сказал министр финансов.

Путин пока не демонстрирует готовности к переговорам

В то же время министр признал, что на данный момент российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к переговорам, поэтому международное давление на Кремль необходимо только усиливать.

Комментируя ситуацию вокруг завода по производству глинозема в Ирландии, продукция которого потенциально может использоваться российским военно-промышленным комплексом, Харрис отметил, что правительство страны придерживается прозрачной позиции. По его словам, национальное расследование уже близится к завершению, после чего Европейская комиссия должна оценить его результаты и принять решение о возможном введении санкций в отношении этого сырья.

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Министр также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о ходе расследования во время своего последнего визита в Дублин, где принял участие в мероприятиях по случаю начала председательства Ирландии в Совете Европейского Союза.

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