Федоров: "Я не соглашусь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны"
Уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров ответил отказом на предложение президента Владимира Зеленского занять другие должности.
Об этом сообщила пресс-служба Федорова, передает Цензор.НЕТ.
Отказ от предложения Зеленского
"Я благодарен Президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, — Президент Украины, министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны. Ни одна из других должностей не обладает реальными полномочиями, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить начатую трансформацию армии, планировать и осуществлять асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие дела, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны", — заявил Федоров.
Также в заявлении Федорова говорится, что он с командой пришел в Министерство обороны в январе 2026 года по приглашению президента. И у них был конкретный план по окончанию войны. План охватывал защиту воздушного пространства, остановку фронта и удары по экономике РФ.
"Мы назвали этот план AIR–LAND–ECONOMY. В течение шести месяцев мы последовательно реализовывали именно этот план. Впервые за последние годы Украина начала перехватывать инициативу. Наши совместные результаты создали то, чего раньше не было, — окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир силой. И его нельзя упустить", — заявил Федоров.
Что этому предшествовало?
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал Федорову должности.
"Я предложил ему несколько должностей, последняя из которых, чтобы не вдаваться в подробности всех наших встреч, — вице-премьер-министр Украины по военным инновациям", — сказал Зеленский.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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1. Насправді Федоров не є - і ніколи не був і ІТ-шником. Він SMMник - тобто маркетолог з продажів в Інтернеті. І через таку необізнаність він у листопаді 2019 шокував ІТ-спільноту фразою: «Роль кібербезпеки дещо перебільшена».
2. У 2017 році по Федорову та його спільникам у Запоріжжі велося кримінальне провадження за статтею 190 ККУ «Шахрайство» - про розвод жінок в Інтернеті. Провадження було закрите після призначення Федорова віцепрем'єр-міністром.
3. У 2024 році керівники Держспецзв'язку вкрали ~600 млн грн. на закупівлях дронів. На той час це відомство було підпорядковано безпосередньо Федорову.
4. 62 млн. грн було вкрадено на закупівлях Дія.Engine у 2024 році. НАБУ опублікувало записи, на яких фігуранти весело жартували, мовляв, «відриваються ручки на сумках з грошима». Наразі колишні підлегли Федорова чекають на вироки від ВАКС.
5. На «плівках Міндіча» є запис, на якому Міндіч та Шефір затвердили Федорова на посаду Першого віцепрем'єр-міністра.
6. У березні 2025 колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега з цифрового розвитку публічно звинуватив М. Федорова у створенні «цифрової мафії» в Україні.
7. У січні 2022 російські хакери опублікували дані 13,5 мільйонів громадян Україні, викрадені з «Дії». За півтора роки цей факт підтвердило Велике Журі суду штату Меріленд, США. Злиті дані активно використовувалися російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, як завдяки ним знаходили, катували та страчували патріотів та активістів.
8. Російське онлайн-казино Pin-Up кілька років збирало гроші за надання українцям державних послуг у додатку «Дія» - за підтримки та негласного керівництва міністра цифровізації Федорова.
9. До того як Федоров начебто «вимкнув росіянам Старлінк» - він 6 років був міністром цифровізації, був знайомий з Ілоном Маском, і саме у цей час росіяни отримали доступ до Старлінк - але Федоров його не вимикав протягом майже 4 років повномасштабного вторгнення. Хоча, як виявилося, міг це зробити.
10. У січні 2026 у якості нової концепції Перемоги новопризначений міністр оборони М. Федоров запропонував Збройним Силам України «просто вбивати 50 тисяч росіян щомісяця», а також «найняти у ЗСУ 50% іноземців».
11. У лютому 2026 два офіційних радника міністра оборони Федорова синхронно виступили проти Генерала Залужного після його резонансного інтерв'ю Асошіейтед Прес у лютому 2026.
12. Не маючи досвіду служби в армії, міністр оборони Федоров - звільнив з МОУ двох найдосвідченіших генералів: Мойсюка та Гаврилюка.
13. Федоров є відповідальним від уряду Зеленського за цензуру у соцмережах, що підтверджено офіційними документами.
14. У вересні 2024 Сергій Стерненко написав, що дрони «Фенікс», які Федоров постачав до ЗСУ - вбивають наших бійців.
15. У жовтні 2025 вийшло розслідування «Громадського» про бронювання у Дія.Сіті співробітників онлайн-казино та ІТ-компаній, які мають зв'язки з росією.
Ще є численні історії про стосунки з криптобіржами, непрозорість мільярдного фонду United24, любов до російського «Телеграм», токсична історія про Револют, просування російського наративу «цифрова гривня», розпил 5 мільйонів доларів на «вітчизняний штучний інтелект» «Дія.АІ» і багато-багато іншого. При тому, що у листопаді 2025 у звіті Єврокомісії зазначено про «нульовий прогрес» у сфері захисту персональних даних в Україні.