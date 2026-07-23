Федоров: "Я не соглашусь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны"

Уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров ответил отказом на предложение президента Владимира Зеленского занять другие должности.

Об этом сообщила пресс-служба Федорова, передает Цензор.НЕТ.

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Отказ от предложения Зеленского

"Я благодарен Президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, — Президент Украины, министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны. Ни одна из других должностей не обладает реальными полномочиями, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить начатую трансформацию армии, планировать и осуществлять асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие дела, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны", — заявил Федоров.

Также в заявлении Федорова говорится, что он с командой пришел в Министерство обороны в январе 2026 года по приглашению президента. И у них был конкретный план по окончанию войны. План охватывал защиту воздушного пространства, остановку фронта и удары по экономике РФ.

"Мы назвали этот план AIR–LAND–ECONOMY. В течение шести месяцев мы последовательно реализовывали именно этот план. Впервые за последние годы Украина начала перехватывать инициативу. Наши совместные результаты создали то, чего раньше не было, — окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир силой. И его нельзя упустить", — заявил Федоров.

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Что этому предшествовало?

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал Федорову должности.

"Я предложил ему несколько должностей, последняя из которых, чтобы не вдаваться в подробности всех наших встреч, — вице-премьер-министр Украины по военным инновациям", — сказал Зеленский.

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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