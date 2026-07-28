РФ не сможет быстро набрать 500 тысяч солдат, но продолжит усиливать войну с помощью технологий, - Бутусов
Россия вряд ли сможет мобилизовать дополнительные 500 тысяч военнослужащих этой осенью, однако даже меньшее пополнение станет серьезным вызовом для Украины.
Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов в интервью Liga.net.
Отвечая на вопрос о прогнозах относительно новой волны мобилизации в РФ, он отметил, что не разделяет оценку о полумиллионе новых военных.
"Я не думаю, что они способны мобилизовать 500 тысяч, но и меньшее количество станет для нас серьезным испытанием", - сказал Бутусов.
Развитие российских технологий - главная угроза
В то же время он подчеркнул, что главной угрозой является не только численность личного состава, но и развитие российских технологий ведения войны.
По словам Бутусова, противник продолжит совершенствовать применение беспилотников и средств противодействия украинским дронам.
Комментируя эффективность украинских ударов средней дальности, он отметил, что их успех не может быть постоянным, ведь Россия уже адаптируется к новой тактике.
"Это отнюдь не панацея в войне... Через некоторое время враг усиливает противодействие, а также сам развивает и усиливает свои удары средней дальности. И это преимущество через пару месяцев будет нивелировано", - подытожил военный.
Подробнее читайте в материале "Мессии в Украине нет": Бутусов о новом главнокомандующем, фронте и будущем украинской армии
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РФ легко зможе швидко набрати 500 тисяч солдатів. Але навряд чи захоче, поки поки наступає на фронті. Тому продовжить посилювати війну технологіями.