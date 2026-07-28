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Новости Мобилизация в РФ
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РФ не сможет быстро набрать 500 тысяч солдат, но продолжит усиливать войну с помощью технологий, - Бутусов

Бутусов о возможной мобилизации в РФ

Россия вряд ли сможет мобилизовать дополнительные 500 тысяч военнослужащих этой осенью, однако даже меньшее пополнение станет серьезным вызовом для Украины.

Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов в интервью Liga.net.

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Отвечая на вопрос о прогнозах относительно новой волны мобилизации в РФ, он отметил, что не разделяет оценку о полумиллионе новых военных.

"Я не думаю, что они способны мобилизовать 500 тысяч, но и меньшее количество станет для нас серьезным испытанием", - сказал Бутусов.

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Развитие российских технологий - главная угроза

В то же время он подчеркнул, что главной угрозой является не только численность личного состава, но и развитие российских технологий ведения войны.

По словам Бутусова, противник продолжит совершенствовать применение беспилотников и средств противодействия украинским дронам.

Комментируя эффективность украинских ударов средней дальности, он отметил, что их успех не может быть постоянным, ведь Россия уже адаптируется к новой тактике.

"Это отнюдь не панацея в войне... Через некоторое время враг усиливает противодействие, а также сам развивает и усиливает свои удары средней дальности. И это преимущество через пару месяцев будет нивелировано", - подытожил военный.

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Подробнее читайте в материале "Мессии в Украине нет": Бутусов о новом главнокомандующем, фронте и будущем украинской армии

Автор: 

Бутусов Юрий (4507) мобилизация (3216)
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Топ комментарии
+3
А ми хапанням хворим, невоюванням силовиків з відставниками, охоронцями офіцерами биками з тилових частин, а також вдаримо по жінках?
https://antikor.info/articles/852938-v_dnepre_proizoshel_konflikt_s_tk_soobshchajut_o_streljbe_i_ranenii_henshchiny
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28.07.2026 19:21 Ответить
+2
Я б сказав так:
РФ легко зможе швидко набрати 500 тисяч солдатів. Але навряд чи захоче, поки поки наступає на фронті. Тому продовжить посилювати війну технологіями.
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28.07.2026 19:22 Ответить
+1
Легко наберуть як і в 22 році, тоді навіть не заборонили виїзд за кордон, все одно набрали. В мене інше питання, чим ми ті 500к мяса зупинемо ?
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28.07.2026 20:03 Ответить

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