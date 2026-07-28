РФ не сможет быстро набрать 500 тысяч солдат, но продолжит усиливать войну с помощью технологий, - Бутусов

Россия вряд ли сможет мобилизовать дополнительные 500 тысяч военнослужащих этой осенью, однако даже меньшее пополнение станет серьезным вызовом для Украины.

Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов в интервью Liga.net.

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Отвечая на вопрос о прогнозах относительно новой волны мобилизации в РФ, он отметил, что не разделяет оценку о полумиллионе новых военных.

"Я не думаю, что они способны мобилизовать 500 тысяч, но и меньшее количество станет для нас серьезным испытанием", - сказал Бутусов.

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Развитие российских технологий - главная угроза

В то же время он подчеркнул, что главной угрозой является не только численность личного состава, но и развитие российских технологий ведения войны.

По словам Бутусова, противник продолжит совершенствовать применение беспилотников и средств противодействия украинским дронам.

Комментируя эффективность украинских ударов средней дальности, он отметил, что их успех не может быть постоянным, ведь Россия уже адаптируется к новой тактике.

"Это отнюдь не панацея в войне... Через некоторое время враг усиливает противодействие, а также сам развивает и усиливает свои удары средней дальности. И это преимущество через пару месяцев будет нивелировано", - подытожил военный.

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