Путин не готов остановить войну и планирует мобилизовать до 500 тыс. человек осенью, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

РФ готовится к мобилизации

По его словам, есть данные разведки, что глава Кремля готовится к мобилизации.

"Он хочет сделать это после выборов в Госдуму 21 сентября. Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, потому что боится своего общества, но он сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что РФ готовит новую волну мобилизации осенью: Путин хочет расширить войну

Сколько россиян мобилизуют?

Он также подчеркивает, что это станет большой проблемой, поскольку Путин рассчитывает мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек.

"Для него мобилизовать такое количество людей не так уж и сложно. У него возникнут внутренние проблемы по этому поводу, поскольку его общество - и я видел опросы - выступает против мобилизации. Значительный процент населения также выступает против войны, но они все равно поддерживают Путина. Он не сможет быстро подготовить этих людей. Это, опять же, означает, что он будет посылать на поле боя плохо подготовленных людей. А это, в свою очередь, означает большие потери", - пояснил Зеленский.

Что этому предшествовало?

Ранее Зеленский заявил, что Путин готовит условия для расширения мобилизации и хочет привлечь еще 30 тысяч солдат из КНДР.

Читайте также: В РФ в ближайшее время состоится мобилизация, нам нужно уничтожать 50 тыс. оккупантов ежемесячно, - Жорин