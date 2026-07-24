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Новости Мобилизация в РФ
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Зеленский заявил, что РФ готовит новую волну мобилизации осенью: Путин хочет расширить войну

оккупанты, захватчики

Украинская разведка располагает информацией о том, что Россия готовит довольно масштабную новую волну мобилизации осенью.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая волна мобилизации в РФ

"У нас есть четкая информация от разведки, что в России готовят на осень новую волну мобилизации, довольно значительную. В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается усиливать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах", — сказал глава государства.

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Превентивная защита Украины

Он подчеркнул, что Украина должна "превентивно защищаться от этого — на всех уровнях".

"Мы должны превентивно защищаться от этого — на всех уровнях: на фронте, в наших санкциях дальнего действия, а также в ударах средней дальности, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир", — сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24951) россия (98374) мобилизация (3210)
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Топ комментарии
+13
"РФ готує нову хвилю мобілізації восени "- сказав головний бусифікатор України . Так в них і старої хвилі мобілізації не було ,в них контрактники і найманці ,це в тебе бусифіковані кріпаки.
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24.07.2026 22:24 Ответить
+9
Як Зеля готувався до нападу до 22 року

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24.07.2026 22:19 Ответить
+9
А толку? Нікого вже хапати, хворих дідів 50..60+ не так багато залишилося, єдиний вихід , розформувати тцк , всіх працівників об'явити в розшук і на фронт, молоді єнергійні, які здатні ганятися за клятими ухилянтами будуть також так ганятися і за клятим кацапом, хто таке чи подібне проверне заслужить собі колосальну підтримку серед народу і військових.
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24.07.2026 22:24 Ответить

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