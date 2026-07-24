Зеленский заявил, что РФ готовит новую волну мобилизации осенью: Путин хочет расширить войну

Украинская разведка располагает информацией о том, что Россия готовит довольно масштабную новую волну мобилизации осенью.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая волна мобилизации в РФ

"У нас есть четкая информация от разведки, что в России готовят на осень новую волну мобилизации, довольно значительную. В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается усиливать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах", — сказал глава государства.

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Превентивная защита Украины

Он подчеркнул, что Украина должна "превентивно защищаться от этого — на всех уровнях".

"Мы должны превентивно защищаться от этого — на всех уровнях: на фронте, в наших санкциях дальнего действия, а также в ударах средней дальности, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир", — сказал Зеленский.

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