Зеленский заявил, что РФ готовит новую волну мобилизации осенью: Путин хочет расширить войну
Украинская разведка располагает информацией о том, что Россия готовит довольно масштабную новую волну мобилизации осенью.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Новая волна мобилизации в РФ
"У нас есть четкая информация от разведки, что в России готовят на осень новую волну мобилизации, довольно значительную. В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается усиливать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах", — сказал глава государства.
Превентивная защита Украины
Он подчеркнул, что Украина должна "превентивно защищаться от этого — на всех уровнях".
"Мы должны превентивно защищаться от этого — на всех уровнях: на фронте, в наших санкциях дальнего действия, а также в ударах средней дальности, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир", — сказал Зеленский.
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