Зеленский заявил о риске мобилизации в РФ после выборов

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что после парламентских выборов в России возможно усиление мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

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После выборов в РФ: риски эскалации

"Может ли произойти эскалация после парламентских выборов в РФ 20 или 21 числа, уже не помню? То есть результат выборов никак не повлияет на эту эскалацию, потому что результат будет известен до выборов", — сказал он.

В то же время Президент подчеркнул, что завершение голосования может стать отправной точкой для новых действий России.

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Мобилизация и другие угрозы

По словам главы государства, Россия может прибегнуть к усилению мобилизации, поскольку расширение контрактной армии требует значительных затрат.

"Увеличить набор контрактников он не сможет, потому что придется платить большие деньги. Поэтому он может пойти на усиление мобилизации там, где не потребуется заключать такие контракты. Мы думаем об этом. К таким шагам нужно готовиться", — отметил Зеленский.

Он также отметил, что у Путина есть и другие "возможности для эскалации".

"Безусловно, всё, что можно продемонстрировать, а затем преподнести как то или иное преимущество на поле боя или победу где-то. Где это может быть, на какую страну он может оказать давление, я не могу сказать. Я просто этого не знаю. Мы должны готовиться к любым вызовам", — заявил глава государства.

Он также отметил, что украинские операции в России могут заставить РФ сесть за стол переговоров.

"Я поделился с руководством Европейского Союза и с президентом Соединенных Штатов Америки тем, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс, на наш взгляд, готовности Путина сесть за стол переговоров", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина рассчитывает получить техническую возможность для самостоятельного производства ракет к американским системам ПВО Patriot до конца 2026 года.

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