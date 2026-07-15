Украина рассчитывает, что будет производить ракеты для Patriot до конца 2026 года, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить техническую возможность для самостоятельного производства ракет к американским системам ПВО Patriot к концу 2026 года.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Прорыв в производстве

Комментируя ход переговоров с Белым домом о передаче технологий, Зеленский отметил, что работа над оформлением соответствующих лицензий и подготовкой производственных мощностей на базе украинских оборонных предприятий вышла на финишную прямую.

"Мы рассчитываем к концу 2026 года получить возможность технически производить американские ракеты силами украинской команды", — подчеркнул глава государства.

Это решение позволит Украине самостоятельно пополнять боекомплект для систем ПВО большой дальности, что является критически важным в условиях длительного противостояния с РФ.

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Что этому предшествовало?

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворит давнюю просьбу Украины о производстве американских ракет для Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал технические команды и представителей министерств "начать работать над этим без пауз, чтобы получить лицензию как можно быстрее и начать производство в Украине". Помимо США, лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot в настоящее время имеют Япония и Германия.

По данным Reuters, пока производство ракет-перехватчиков для систем Patriot для Украины будет осуществляться в Германии или другой европейской стране. В Украину его перенесут уже после завершения войны.

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