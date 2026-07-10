Ракеты Patriot для Украины могут производить в Германии, — Reuters

На развертывание производства ракет ПВО типа Patriot Украине может потребоваться не менее года. Помочь ускорить этот процесс могла бы Германия, которая создала собственную производственную цепочку для перехватчиков PAC-2.

Об этом говорится в статье Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Запуск производства займет более 12 месяцев

Обещание президента США Дональда Трампа разрешить Киеву производить американские ракеты ПВО Patriot является победой президента Украины Владимира Зеленского, однако на запуск их производства может уйти не менее года, отмечают эксперты по вопросам обороны.

Ракеты-перехватчики Patriot имеют решающее значение для обороны Украины в то время, когда, по словам Зеленского, Россия, наступление которой на поле боя остановилось, пытается использовать свое преимущество в баллистических ракетах, нанося Украине мощные удары.

"Patriot — это единственное оружие в арсенале Киева, способное остановить российские баллистические ракеты. В этом месяце Украина сбила лишь четыре из 54 гораздо более быстрых баллистических ракет, запущенных Россией", — пишет Reuters.

Однако обещание Трампа было нечётким. Он признал, что предварительно не консультировался с компаниями, производящими перехватчики Patriot, — Lockheed Martin и Raytheon.

Эксперты отмечают, что производство перехватчиков Patriot PAC-2 от Raytheon или более совершенных PAC-3 от Lockheed Martin не начнется достаточно быстро.

"Я буду очень удивлен, если это произойдет быстрее, чем через 12 месяцев. Я бы предположил, что потребуется значительно больше времени", — отметил Фабиан Гоффманн, эксперт по ракетному вооружению из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

Издание для сравнения приводит пример того, что компания Raytheon заключила соглашение с европейским производителем оружия MBDA в 2024 году о производстве перехватчиков GEM-T для системы PAC-2 в Германии, и первые поставки ожидаются не раньше начала 2027 года. Переговоры о производстве PAC-3 в Германии до сих пор не принесли результатов.

Развертывание производства в Германии

Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, которая создала собственную производственную цепочку для перехватчиков PAC-2.

Два источника, знакомые с ходом переговоров, отметили, что новые перехватчики, вероятно, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство можно будет перенести в Украину.

По словам экспертов, ракеты Patriot в настоящее время не производятся в количествах, достаточных для противодействия российской баллистической угрозе, поскольку Россия выпускает не менее 700–800 баллистических ракет наземного базирования "Искандер" и гиперзвуковых ракет воздушного базирования "Кинжал" в год.

Исходя из принципа, что для гарантированного перехвата одной баллистической ракеты требуется три ракеты Patriot, они подсчитали, что, если объемы производства России останутся стабильными, ежегодно потребуется около 2 400 перехватчиков.

"Даже при наличии лицензионной производственной площадки в Украине достичь такой цифры будет очень и очень трудно, если вообще возможно", — отметил Гоффманн.

В прошлом году компания Lockheed поставила чуть более 600 ракет PAC-3 и стремится увеличить объемы производства примерно до 2000 единиц к 2030 году. По оценкам Гоффманна, украинский завод мог бы производить от 200 до 300 перехватчиков в год.

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