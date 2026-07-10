Глава МИД Нидерландов о ракетах для Patriot для Украины: Мы передали все, что могли
Нидерланды, имеющие на вооружении системы "Патриот" и ракеты-перехватчики, передали Украине всё, что могли, из своих арсеналов.
Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава МИД Том Берендсен, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Все, что мы могли передать, мы уже передали. Сейчас — в частности, в ходе наших переговоров с президентом Зеленским и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой — мы пытаемся понять, как совместными усилиями побудить другие страны делать больше", — сказал он.
В то же время Берендсен заявил, что Нидерланды имеют "и возможность, и желание продолжать поддержку".
"Все, что мы вкладываем в Украину, — это инвестиция в нашу безопасность, в частности благодаря знаниям, опыту и инновациям, которые сейчас развиваются в украинском оборонно-промышленном комплексе. Но нам нужно активнее оказывать давление на другие страны, чтобы они также подключились и внесли свой вклад. И мы делаем это вместе с Украиной", — подчеркнул министр.
Что этому предшествовало?
Ранее в Минобороны Нидерландов заявили, что больше не могут оказывать военную помощь Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль