Глава МИД Нидерландов о ракетах для Patriot для Украины: Мы передали все, что могли

Нидерланды, имеющие на вооружении системы "Патриот" и ракеты-перехватчики, передали Украине всё, что могли, из своих арсеналов.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава МИД Том Берендсен, передает Цензор.НЕТ.

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"Все, что мы могли передать, мы уже передали. Сейчас — в частности, в ходе наших переговоров с президентом Зеленским и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой — мы пытаемся понять, как совместными усилиями побудить другие страны делать больше", — сказал он.

В то же время Берендсен заявил, что Нидерланды имеют "и возможность, и желание продолжать поддержку".

"Все, что мы вкладываем в Украину, — это инвестиция в нашу безопасность, в частности благодаря знаниям, опыту и инновациям, которые сейчас развиваются в украинском оборонно-промышленном комплексе. Но нам нужно активнее оказывать давление на другие страны, чтобы они также подключились и внесли свой вклад. И мы делаем это вместе с Украиной", — подчеркнул министр.

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Что этому предшествовало?

Ранее в Минобороны Нидерландов заявили, что больше не могут оказывать военную помощь Украине.

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