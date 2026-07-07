Нидерланды больше не могут оказывать военную помощь Украине, — Минобороны страны
Министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус заявила, что её страна исчерпала собственные возможности по оказанию прямой военной помощи Украине и больше не может этого делать.
Об этом она сказала в комментарии Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Страна исчерпала ресурсы
Ешильгез-Зегериус заявила, что у Нидерландов уже нет таких возможностей для помощи Украине, поскольку страна сделала все, что могла. Так она прокомментировала вопрос о новых запросах на ракеты Patriot.
"Мы на пределе своих возможностей. У нас больше нет таких возможностей, потому что мы так много сделали", — сказала она.
Министр обороны отметила, что будет призывать другие страны помочь Украине.
Общая помощь Нидерландов
- Нидерланды уже предоставили Украине военную помощь на сумму 9,1 миллиарда евро, или 10,4 миллиарда долларов. Еще 11,6 миллиарда евро страна планирует направить на поддержку Киева.
- Кроме того, Амстердам пообещал выделить 1 миллиард евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают оружие американского производства для Украины.
- В июне Нидерланды объявили, что выделят 500 миллионов евро на закупку для Украины дронов и средств противовоздушной обороны.
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