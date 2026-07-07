Нидерланды больше не могут оказывать военную помощь Украине, — Минобороны страны

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус заявила, что её страна исчерпала собственные возможности по оказанию прямой военной помощи Украине и больше не может этого делать.

Об этом она сказала в комментарии Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Страна исчерпала ресурсы

Ешильгез-Зегериус заявила, что у Нидерландов уже нет таких возможностей для помощи Украине, поскольку страна сделала все, что могла. Так она прокомментировала вопрос о новых запросах на ракеты Patriot.

"Мы на пределе своих возможностей. У нас больше нет таких возможностей, потому что мы так много сделали", — сказала она.

Министр обороны отметила, что будет призывать другие страны помочь Украине.

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Общая помощь Нидерландов

Нидерланды уже предоставили Украине военную помощь на сумму 9,1 миллиарда евро, или 10,4 миллиарда долларов. Еще 11,6 миллиарда евро страна планирует направить на поддержку Киева.

Кроме того, Амстердам пообещал выделить 1 миллиард евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают оружие американского производства для Украины.

В июне Нидерланды объявили, что выделят 500 миллионов евро на закупку для Украины дронов и средств противовоздушной обороны.

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