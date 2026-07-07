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Нидерланды больше не могут оказывать военную помощь Украине, — Минобороны страны

Нидерланды исчерпали возможности для оказания военной помощи Украине

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус заявила, что её страна исчерпала собственные возможности по оказанию прямой военной помощи Украине и больше не может этого делать.

Об этом она сказала в комментарии Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Страна исчерпала ресурсы

Ешильгез-Зегериус заявила, что у Нидерландов уже нет таких возможностей для помощи Украине, поскольку страна сделала все, что могла. Так она прокомментировала вопрос о новых запросах на ракеты Patriot.

"Мы на пределе своих возможностей. У нас больше нет таких возможностей, потому что мы так много сделали", — сказала она.

Министр обороны отметила, что будет призывать другие страны помочь Украине.

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Общая помощь Нидерландов

  • Нидерланды уже предоставили Украине военную помощь на сумму 9,1 миллиарда евро, или 10,4 миллиарда долларов. Еще 11,6 миллиарда евро страна планирует направить на поддержку Киева.
  • Кроме того, Амстердам пообещал выделить 1 миллиард евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают оружие американского производства для Украины.
  • В июне Нидерланды объявили, что выделят 500 миллионов евро на закупку для Украины дронов и средств противовоздушной обороны. 

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Автор: 

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Топ комментарии
+12
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07.07.2026 20:38 Ответить
+11
Навіщо так про Зеленського?
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07.07.2026 20:33 Ответить
+8
Тут малася на увазі конкретно зброя. Але є ще технології, виробничі потужності і зрештою - гроші.
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07.07.2026 20:34 Ответить

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