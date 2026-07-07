Четыре страны НАТО создают Многосторонний механизм финансирования обороны

Великобритания, Польша, Нидерланды и Финляндия планируют создать Многосторонний механизм финансирования обороны, который поможет выделять на оборону больше средств, а также осуществлять совместные закупки вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Накануне саммита НАТО в Анкаре мы — Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша — подтверждаем наше обязательство развивать механизмы финансирования обороны и повышать эффективность оборонных расходов, чтобы модернизировать наши совместные оборонные возможности.

В связи со стремительными изменениями в международной обстановке в сфере безопасности и последствиями агрессивной войны России против Украины мы действуем совместно, чтобы быть готовыми к будущим угрозам. Мы также будем и впредь поддерживать Украину, которая защищает свой суверенитет и отражает российскую агрессию", — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что достигли значительного прогресса в разработке нового Многостороннего механизма финансирования обороны (Multilateral Defence Mechanism, MDM) в сотрудничестве с партнерами.

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"MDM — это новая модель финансирования, призванная увеличить инвестиции в оборону, способствовать совместным закупкам и повысить совокупный спрос на критически важные оборонные возможности. Ее конечная цель — стимулировать союзников-единомышленников к обеспечению своих военных потребностей. Мы намерены в ближайшее время начать переговоры по соответствующему соглашению с учетом процедур ратификации в каждом государстве-участнике, чтобы достичь общей цели — запустить механизм финансирования к 2027 году. Нашу работу поддержала более широкая группа союзников, вместе с которыми мы проработали технические детали механизма", — сообщили в Минобороны.

Так, Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша:

будут сотрудничать с ключевыми партнерами для расширения круга участников механизма финансирования;

опираясь на проделанную техническую работу, осенью перейдут к следующему этапу проектирования и разработки механизма совместно с партнерами, подписавшими заявление;

обеспечат, чтобы новые международные инструменты финансирования обороны были согласованными и взаимодополняющими, а также будут сотрудничать с другими государствами-членами НАТО, чтобы совместные усилия укрепляли оборонные возможности и оперативную совместимость.

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