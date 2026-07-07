НАТО поддерживает украинские удары по территории России, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лидеры стран НАТО поддерживают усиление дальнобойных ударов Украины по территории России, считая их важным элементом давления на Москву с целью возвращения к переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Financial Times.

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"Я думаю, что все лидеры НАТО понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление", - заявил Стубб.

Украина находится в лучшем положении с начала войны

По словам президента Финляндии, успешные ракетные и беспилотные удары Украины изменили оценку ситуации среди западных партнеров, в частности США.

"Мы находимся в довольно хорошем положении, когда речь идет об Украине, потому что все, включая наших американских друзей, видят, что Украина сейчас на вершине на поле боя. Это изменило стратегическое мышление также тех, кто пытается быть посредником в достижении мира", - сказал он.

Стубб также выразил убеждение, что сейчас Украина занимает самые сильные позиции с начала полномасштабной войны.

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"Украина сейчас находится в лучшем военном, политическом и финансовом положении, чем когда-либо в этой войне. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем много тревожной активности в России", – отметил президент Финляндии.

О риске эскалации и позиции Китая

Комментируя опасения относительно возможной ядерной эскалации со стороны России, Стубб признал, что риски остаются.

"Шаги эскалации всегда возможны, и мы рассматриваем различные сценарии", - сказал он.

В то же время президент Финляндии сообщил, что во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И обсуждал вопрос возможной ядерной эскалации.

По словам Стубба, китайская сторона выразила четкую позицию, сопровождавшуюся "множеством тревожных сигналов" относительно такого сценария.

Президент Финляндии также отметил, что усиление украинских ударов по военным объектам в глубине территории России призвано повысить цену войны для Кремля и способствовать возвращению Москвы к переговорному процессу.

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