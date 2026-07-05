Более 200 тысяч пораженных целей и рекордные удары по логистике РФ: Федоров подвел итоги июня

В течение июня Силы обороны поразили более 200 000 вражеских целей. Число ударов по логистике продолжает расти.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, почти вдвое увеличилось количество поражений целей на расстоянии более 50 км от линии соприкосновения.



В июне также значительно возросла интенсивность ударов по целям в оккупированном Крыму.

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Удары по логистике РФ стали главным приоритетом

"Основной фокус — логистика противника. Уничтожение складов, транспорта и маршрутов снабжения уменьшает возможности врага обеспечивать свои подразделения. В июне украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 000 оккупантов", — отметил Федоров.

Также в июне зафиксированы рекордные результаты сразу по нескольким направлениям:

поразили рекордное количество артиллерийских установок противника;

перехватили 49 575 вражеских дронов и вертолетов — это лучший результат за все время;

установили абсолютный рекорд по уничтожению автомобильной и мототехники противника.

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"еБалы" помогают анализировать результаты ударов в режиме реального времени

"Каждое из этих попаданий подтверждено на видео. "еБалы" позволяют видеть поле боя в режиме реального времени. Это помогает быстро определять эффективные решения и масштабировать их на всю армию", — добавил украинский министр.



Он также поблагодарил каждого военного за результат и ежедневную работу.