Более 200 тысяч пораженных целей и рекордные удары по логистике РФ: Федоров подвел итоги июня
В течение июня Силы обороны поразили более 200 000 вражеских целей. Число ударов по логистике продолжает расти.
Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, почти вдвое увеличилось количество поражений целей на расстоянии более 50 км от линии соприкосновения.
В июне также значительно возросла интенсивность ударов по целям в оккупированном Крыму.
Удары по логистике РФ стали главным приоритетом
"Основной фокус — логистика противника. Уничтожение складов, транспорта и маршрутов снабжения уменьшает возможности врага обеспечивать свои подразделения. В июне украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 000 оккупантов", — отметил Федоров.
Также в июне зафиксированы рекордные результаты сразу по нескольким направлениям:
- поразили рекордное количество артиллерийских установок противника;
- перехватили 49 575 вражеских дронов и вертолетов — это лучший результат за все время;
- установили абсолютный рекорд по уничтожению автомобильной и мототехники противника.
"еБалы" помогают анализировать результаты ударов в режиме реального времени
"Каждое из этих попаданий подтверждено на видео. "еБалы" позволяют видеть поле боя в режиме реального времени. Это помогает быстро определять эффективные решения и масштабировать их на всю армию", — добавил украинский министр.
Он также поблагодарил каждого военного за результат и ежедневную работу.
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