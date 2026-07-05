Понад 200 тисяч уражених цілей і рекордні удари по логістиці РФ: Федоров підбив підсумки червня. ВIДЕО
Упродовж червня Сили оборони вразили понад 200 000 ворожих цілей. Кількість ударів по логістиці продовжує зростати.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей на відстані більш ніж 50 км від ЛБЗ.
У червні також значно зросла інтенсивність ударів по цілях в окупованому Криму.
Удари по логістиці РФ стали головним пріоритетом
"Основний фокус - логістика противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 000 окупантів", - зазначив Федоров.
Також у червні зафіксовано рекордні результати одразу в кількох напрямах:
- уразили рекордну кількість артилерії противника;
- перехопили 49 575 ворожих крил та коптерів - це найкращий результат за весь час;
- встановили абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки ворога.
"єБали" допомагають аналізувати результати ударів у реальному часі
"Кожне із цих влучань верифіковане на відео. єБали дають змогу бачити поле бою в режимі реального часу. Це допомагає швидко визначати ефективні рішення та масштабувати їх на все військо", - додав український міністр.
Він також подякував кожному військовому за результат і щоденну роботу.
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