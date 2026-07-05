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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Понад 200 тисяч уражених цілей і рекордні удари по логістиці РФ: Федоров підбив підсумки червня. ВIДЕО

Упродовж червня Сили оборони вразили понад 200 000 ворожих цілей. Кількість ударів по логістиці продовжує зростати.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей на відстані більш ніж 50 км від ЛБЗ.

У червні також значно зросла інтенсивність ударів по цілях в окупованому Криму.

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Удари по логістиці РФ стали головним пріоритетом

"Основний фокус - логістика противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 000 окупантів", - зазначив Федоров.

Також у червні зафіксовано рекордні результати одразу в кількох напрямах:

  • уразили рекордну кількість артилерії противника;
  • перехопили 49 575 ворожих крил та коптерів - це найкращий результат за весь час;
  • встановили абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки ворога.

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"єБали" допомагають аналізувати результати ударів у реальному часі

"Кожне із цих влучань верифіковане на відео. єБали дають змогу бачити поле бою в режимі реального часу. Це допомагає швидко визначати ефективні рішення та масштабувати їх на все військо", - додав український міністр.

Він також подякував кожному військовому за результат і щоденну роботу.

Автор: 

Крим (14212) Федоров Михайло (1175) Удари по РФ (1087)
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