Понад 200 тисяч уражених цілей і рекордні удари по логістиці РФ: Федоров підбив підсумки червня. ВIДЕО

Упродовж червня Сили оборони вразили понад 200 000 ворожих цілей. Кількість ударів по логістиці продовжує зростати.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей на відстані більш ніж 50 км від ЛБЗ.



У червні також значно зросла інтенсивність ударів по цілях в окупованому Криму.

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Удари по логістиці РФ стали головним пріоритетом

"Основний фокус - логістика противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 000 окупантів", - зазначив Федоров.

Також у червні зафіксовано рекордні результати одразу в кількох напрямах:

уразили рекордну кількість артилерії противника;

перехопили 49 575 ворожих крил та коптерів - це найкращий результат за весь час;

встановили абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки ворога.

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"єБали" допомагають аналізувати результати ударів у реальному часі

"Кожне із цих влучань верифіковане на відео. єБали дають змогу бачити поле бою в режимі реального часу. Це допомагає швидко визначати ефективні рішення та масштабувати їх на все військо", - додав український міністр.



Він також подякував кожному військовому за результат і щоденну роботу.