НАТО підтримує українські удари по території Росії, - Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що лідери країн НАТО підтримують посилення далекобійних ударів України по території Росії, вважаючи їх важливим елементом тиску на Москву для повернення до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

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"Я думаю, що всі лідери НАТО розуміють, чому Україна це робить. Усі вважають, що нам потрібно продовжувати посилювати тиск", – заявив Стубб.

Україна перебуває у найкращому становищі від початку війни

За словами президента Фінляндії, успішні ракетні та безпілотні удари України змінили оцінку ситуації серед західних партнерів, зокрема США.

"Ми перебуваємо в досить хорошому становищі, коли йдеться про Україну, тому що всі, включаючи наших американських друзів, бачать, що Україна зараз на вершині на полі бою. Це змінило стратегічне мислення також тих, хто намагається бути посередником у досягненні миру", – сказав він.

Стубб також висловив переконання, що зараз Україна має найсильніші позиції з початку повномасштабної війни.

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"Україна зараз у кращому військовому, політичному та фінансовому становищі, ніж будь-коли в цій війні. Саме тому ми зараз спостерігаємо багато тривожної активності в Росії", – зазначив президент Фінляндії.

Про ризик ескалації та позицію Китаю

Коментуючи побоювання щодо можливої ядерної ескалації з боку Росії, Стубб визнав, що ризики залишаються.

"Кроки ескалації завжди можливі, і ми розглядаємо різні сценарії", – сказав він.

Водночас президент Фінляндії повідомив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї обговорював питання можливої ядерної ескалації.

За словами Стубба, китайська сторона висловила чітку позицію, яка супроводжувалася "багатьма тривожними сигналами" щодо такого сценарію.

Президент Фінляндії також зазначив, що посилення українських ударів по військових об'єктах у глибині території Росії має на меті підвищити ціну війни для Кремля та сприяти поверненню Москви до переговорного процесу.

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