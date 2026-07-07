Чотири країни НАТО створюють Багатосторонній механізм фінансування оборони

Велика Британія, Польща, Нідерланди та Фінляндія планують створити Багатосторонній механізм фінансування оборони, що допоможе вкладати в оборону більше коштів, а також проводити спільні закупівлі озброєння.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Напередодні саміту НАТО в Анкарі ми - Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща - підтверджуємо наше зобов'язання розвивати механізми фінансування оборони та підвищувати ефективність оборонних витрат, щоб модернізувати наші спільні оборонні спроможності.

У зв'язку зі стрімкими змінами міжнародного безпекового середовища та наслідками агресивної війни Росії проти України ми діємо спільно, щоб бути готовими до майбутніх загроз. Ми також і надалі підтримуватимемо Україну, яка захищає свій суверенітет і відбиває російську агресію", - йдеться в заяві.

Там наголосили, що досягли значного прогресу в розробці нового Багатостороннього механізму фінансування оборони (Multilateral Defence Mechanism, MDM) у співпраці з партнерами.

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"MDM - це нова модель фінансування, покликана збільшити оборонні інвестиції, сприяти спільним закупівлям і підвищити сукупний попит на критично важливі оборонні спроможності. Її кінцева мета - заохотити союзників-однодумців забезпечувати свої військові потреби. Ми маємо намір найближчим часом розпочати переговори щодо відповідної угоди з урахуванням процедур ратифікації в кожній державі-учасниці, щоб досягти спільної мети - запустити механізм фінансування до 2027 року. Нашу роботу підтримала ширша група союзників, разом з якими ми опрацювали технічні деталі механізму", - розповіли у Міноборони.

Так, Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща:

співпрацюватимуть з ключовими партнерами для розширення кола учасників механізму фінансування;

спираючись на проведену технічну роботу, восени перейдуть до наступного етапу проєктування та розробки механізму разом із партнерами, які підписали заяву;

забезпечать, щоб нові міжнародні інструменти фінансування оборони були узгодженими та взаємодоповнювали один одного, а також співпрацюватимуть з іншими державами-членами НАТО, щоб спільні зусилля зміцнювали оборонні спроможності та взаємосумісність.

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