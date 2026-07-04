Нидерланды согласились принять Спецтрибунал относительно агрессии России, - Зеленский
Нидерланды согласились принять полноценный Специальный трибунал, который будет рассматривать преступление агрессии России против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, в ходе которого проинформировал о последствиях очередной массированной атаки России.
Зеленский отметил, что партнеры готовы и в дальнейшем усиливать защиту украинцев, а одним из ключевых направлений сотрудничества Украины и Нидерландов остается укрепление системы противовоздушной обороны.
Президент также поблагодарил правительство Нидерландов за решение создать полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.
"Это решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия", — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, лидеры согласовали график следующих встреч.
Что этому предшествовало?
Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее заявил, что Украина надеется на практический запуск Спецтрибунала по преступлению агрессии уже в течение года.
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