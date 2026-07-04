Нидерланды согласились принять Спецтрибунал относительно агрессии России, - Зеленский

Нидерланды согласились принять полноценный Специальный трибунал, который будет рассматривать преступление агрессии России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, в ходе которого проинформировал о последствиях очередной массированной атаки России.

Зеленский отметил, что партнеры готовы и в дальнейшем усиливать защиту украинцев, а одним из ключевых направлений сотрудничества Украины и Нидерландов остается укрепление системы противовоздушной обороны.

Президент также поблагодарил правительство Нидерландов за решение создать полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

"Это решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, лидеры согласовали график следующих встреч.

Что этому предшествовало?

Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее заявил, что Украина надеется на практический запуск Спецтрибунала по преступлению агрессии уже в течение года.

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