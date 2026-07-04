Нідерланди погодилися прийняти Спецтрибунал щодо агресії Росії, - Зеленський

Нідерланди погодилися прийняти повноцінний Спеціальний трибунал, який розглядатиме злочин агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Він розповів, що провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, під час якої поінформував про наслідки чергової російської масованої атаки.

Зеленський зазначив, що партнери готові й надалі посилювати захист українців, а одним із ключових напрямів співпраці України та Нідерландів залишається зміцнення системи протиповітряної оборони.

Президент також подякував уряду Нідерландів за рішення прийняти повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

"Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки", - наголосив Зеленський.

Окрім цього, лідери узгодили графік наступних зустрічей.

Що передувало?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше заявив, що Україна сподівається на практичний запуск Спецтрибуналу за злочин агресії уже протягом року.

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