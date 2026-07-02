Путін не знає меж, Україну потрібно підтримати, - глава Міноборони Нідерландів Єшилгьоз-Зегеріус

Очільниця Міноборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус після масованої атаки РФ заявила, що миру неможливо досягти поступками агресору, а лише посиленням підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у Х.

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"Звірства Путіна не знають меж… Знову багато загиблих і поранених, серед них - діти. Миру можна досягти не винагороджуючи агресію, а підтриманням України сильною", – йдеться в дописі.

Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 13 людей;

майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

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Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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