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Новини Масований комбінований удар
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Путін не знає меж, Україну потрібно підтримати, - глава Міноборони Нідерландів Єшилгьоз-Зегеріус

У ніч на 2 липня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ.

Очільниця Міноборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус після масованої атаки РФ заявила, що миру неможливо досягти поступками агресору, а лише посиленням підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у Х.

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"Звірства Путіна не знають меж… Знову багато загиблих і поранених, серед них - діти. Миру можна досягти не винагороджуючи агресію, а підтриманням України сильною", – йдеться в дописі.

Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 13 людей;
  • майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

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Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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Автор: 

Київ (20982) Нідерланди (1711) обстріл (34817) Повітряні атаки на Київ (1027)
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