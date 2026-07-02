Путін не знає меж, Україну потрібно підтримати, - глава Міноборони Нідерландів Єшилгьоз-Зегеріус
Очільниця Міноборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус після масованої атаки РФ заявила, що миру неможливо досягти поступками агресору, а лише посиленням підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у Х.
"Звірства Путіна не знають меж… Знову багато загиблих і поранених, серед них - діти. Миру можна досягти не винагороджуючи агресію, а підтриманням України сильною", – йдеться в дописі.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 13 людей;
- майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
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