Залужний після масованого обстрілу: Ілюзії про близький кінець війни оманливі
Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний після масованого удару РФ по Києву заявив, що "ілюзії про близький кінець війни оманливі".
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Київ. Росія знову і знову показує своє "бажання" до миру. Підло вбиваючи вночі цивільних, руйнуючи житлові будинки мирних людей.
Такі масовані обстріли - ще один доказ того, що ілюзії про близький кінець війни оманливі. Цю ж реальність мають розуміти і наші партнери. Треба збільшити тиск на Росію, щоб ціна війни для неї стала надто високою", - зазначив дипломат.
Залужний подякував всім, хто рятує та захищає, а також висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 13 людей;
- майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
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