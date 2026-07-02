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Новини Обстріли Києва Масований комбінований удар
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Залужний після масованого обстрілу: Ілюзії про близький кінець війни оманливі

Залужний зробив заяву після масованого удару РФ по Києву

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний після масованого удару РФ по Києву заявив, що "ілюзії про близький кінець війни оманливі".

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Київ. Росія знову і знову показує своє "бажання" до миру. Підло вбиваючи вночі цивільних, руйнуючи житлові будинки мирних людей.

Такі масовані обстріли - ще один доказ того, що ілюзії про близький кінець війни оманливі. Цю ж реальність мають розуміти і наші партнери. Треба збільшити тиск на Росію, щоб ціна війни для неї стала надто високою", - зазначив дипломат.

Залужний подякував всім, хто рятує та захищає, а також висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масовані удари РФ балістикою по Києву в ніч на 2 липня. ВIДЕО

Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 13 людей;
  • майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

Читайте: Нічний удар по Києву: у лікарнях перебувають троє дітей, однорічного хлопчика оперують

Автор: 

Київ (20982) обстріл (34817) Залужний Валерій (807)
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Топ коментарі
+11
Дякую батьку. Ви там себе бережіть, ми тут потерпимо. ( Сарказм).
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02.07.2026 11:14 Відповісти
+10
Добре розмірковувати про долю країни попиваючи сік в лондонському кварталі
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02.07.2026 11:18 Відповісти
+9
А навіщо ти перед повномасштабним вторгненням вивів три бригади з півдня на донецький напрямок?
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02.07.2026 11:14 Відповісти

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