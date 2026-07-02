Залужний після масованого обстрілу: Ілюзії про близький кінець війни оманливі

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний після масованого удару РФ по Києву заявив, що "ілюзії про близький кінець війни оманливі".

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Київ. Росія знову і знову показує своє "бажання" до миру. Підло вбиваючи вночі цивільних, руйнуючи житлові будинки мирних людей.

Такі масовані обстріли - ще один доказ того, що ілюзії про близький кінець війни оманливі. Цю ж реальність мають розуміти і наші партнери. Треба збільшити тиск на Росію, щоб ціна війни для неї стала надто високою", - зазначив дипломат.

Залужний подякував всім, хто рятує та захищає, а також висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 13 людей;

майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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