Залужный после массированного обстрела: Иллюзии о скором конце войны - обманчивы

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный после массированного удара РФ по Киеву заявил, что "иллюзии о скором конце войны обманчивы".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Киев. Россия снова и снова демонстрирует свое "желание" мира. Подло убивая ночью мирных жителей, разрушая жилые дома мирных людей.

Такие массированные обстрелы - еще одно доказательство того, что иллюзии о скором конце войны обманчивы. Эту же реальность должны понимать и наши партнеры. Нужно усилить давление на Россию, чтобы цена войны для нее стала слишком высокой", - отметил дипломат.

Залужный поблагодарил всех, кто спасает и защищает, а также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массированные удары РФ баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 2 июля. ВИДЕО

Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 13 человек;

почти 90 получили ранения, среди них двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и её семью.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

Читайте: Ночной удар по Киеву: в больницах находятся трое детей, годовалого мальчика оперируют