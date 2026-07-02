Залужный после массированного обстрела: Иллюзии о скором конце войны - обманчивы
Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный после массированного удара РФ по Киеву заявил, что "иллюзии о скором конце войны обманчивы".
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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"Киев. Россия снова и снова демонстрирует свое "желание" мира. Подло убивая ночью мирных жителей, разрушая жилые дома мирных людей.
Такие массированные обстрелы - еще одно доказательство того, что иллюзии о скором конце войны обманчивы. Эту же реальность должны понимать и наши партнеры. Нужно усилить давление на Россию, чтобы цена войны для нее стала слишком высокой", - отметил дипломат.
Залужный поблагодарил всех, кто спасает и защищает, а также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли не менее 13 человек;
- почти 90 получили ранения, среди них двое детей;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и её семью.
Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
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