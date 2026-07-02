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Новости Обстрелы Киева Массированный комбинированный удар
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Залужный после массированного обстрела: Иллюзии о скором конце войны - обманчивы

Залужный сделал заявление после массированного удара РФ по Киеву

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный после массированного удара РФ по Киеву заявил, что "иллюзии о скором конце войны обманчивы".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Киев. Россия снова и снова демонстрирует свое "желание" мира. Подло убивая ночью мирных жителей, разрушая жилые дома мирных людей.

Такие массированные обстрелы - еще одно доказательство того, что иллюзии о скором конце войны обманчивы. Эту же реальность должны понимать и наши партнеры. Нужно усилить давление на Россию, чтобы цена войны для нее стала слишком высокой", - отметил дипломат.

Залужный поблагодарил всех, кто спасает и защищает, а также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

  • погибли не менее 13 человек;
  • почти 90 получили ранения, среди них двое детей;
  • повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
  • спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и её семью.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

  • Дарницкий;
  • Деснянский;
  • Святошинский;
  • Соломенский;
  • Голосеевский;
  • Печерский;
  • Подольский;
  • Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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Киев (26549) обстрел (33464) Залужный Валерий (743)
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Топ комментарии
+10
Дякую батьку. Ви там себе бережіть, ми тут потерпимо. ( Сарказм).
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02.07.2026 11:14 Ответить
+10
Добре розмірковувати про долю країни попиваючи сік в лондонському кварталі
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02.07.2026 11:18 Ответить
+9
А навіщо ти перед повномасштабним вторгненням вивів три бригади з півдня на донецький напрямок?
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02.07.2026 11:14 Ответить

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