Ночной удар по Киеву: в больницах находятся трое детей, годовалого мальчика оперируют

После массированной российской атаки в столичных больницах остаются трое детей, среди них годовалый мальчик, которому проводят операцию. Всего в Киеве уже 86 пострадавших и 13 погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"В больницах столицы находятся, в частности, - трое детей. Пятилетняя девочка и ее годовалый брат, которого сейчас оперируют медики. И 16-летняя девушка", - говорится в сообщении

Медики оказывают всю необходимую помощь всем пострадавшим.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 13 человек;

почти 90 получили ранения, среди них дети;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и ее семью.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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