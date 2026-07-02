Ночной удар по Киеву: в больницах находятся трое детей, годовалого мальчика оперируют
После массированной российской атаки в столичных больницах остаются трое детей, среди них годовалый мальчик, которому проводят операцию. Всего в Киеве уже 86 пострадавших и 13 погибших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В больницах столицы находятся, в частности, - трое детей. Пятилетняя девочка и ее годовалый брат, которого сейчас оперируют медики. И 16-летняя девушка", - говорится в сообщении
Медики оказывают всю необходимую помощь всем пострадавшим.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли не менее 13 человек;
- почти 90 получили ранения, среди них дети;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и ее семью.
Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль