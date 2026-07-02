Нічний удар по Києву: у лікарнях перебувають троє дітей, однорічного хлопчика оперують
Після масованої російської атаки у столичних лікарнях залишаються троє дітей, серед них однорічний хлопчик, якому проводять операцію. Загалом у Києві вже 86 постраждалих і 13 загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"У лікарнях столиці перебувають, зокрема, троє дітей. П’ятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики. Та 16-річна дівчина", – йдеться в дописі
Медпрацівники надають всю необхідну допомогу всім постраждалим.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 13 людей;
- майже 90 дістали поранення, серед них діти;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
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