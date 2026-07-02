Путин не знает границ, Украину нужно поддержать, - глава Минобороны Нидерландов Ешилгез-Зегериус

Глава Минобороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус после массированной атаки РФ заявила, что мира невозможно достичь уступками агрессору, а лишь усилением поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в Х.

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"Зверства Путина не знают границ… Снова много погибших и раненых, среди них - дети. Мира можно достичь не поощряя агрессию, а поддерживая Украину", - говорится в посте.

Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 17 человек;

почти 90 получили ранения, среди них двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и ее семью.

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Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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