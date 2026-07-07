УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9646 відвідувачів онлайн
Новини Допомога від Нідерландів Допомога Україні від Нідерландів
3 725 46

Нідерланди більше не можуть надавати військову допомогу Україні, - Міноборони країни

Нідерланди вичерпали можливості для військової допомоги Україні

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшильгез-Зегеріус заявила, що її країна вичерпала власні можливості для прямої військової допомоги України та більше не може це робити.

Про це вона сказала у коментарі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Країна вичерпала ресурси

Єшильгез-Зегеріус заявила, що Нідерланди вже не мають таких можливостей для допомоги Україні, оскільки країна зробила все, що могла. Так вона прокоментувала запитання про нові запити на ракети Patriot.

"Ми на межі своїх можливостей. У нас більше немає таких можливостей, бо ми так багато зробили", — сказала вона.

Міністерка оборони зазначила, що закликатиме інші країни допомогти Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири країни НАТО створюють Багатосторонній механізм фінансування оборони

Загальна допомога Нідерландів

  • Нідерланди вже надали Україні військову допомогу на 9,1 мільярда євро, або 10,4 мільярда доларів. Ще 11,6 мільярда євро країна планує спрямувати на підтримку Києва.
  • Крім того, Амстердам пообіцяв спрямувати 1 мільярд євро на програму PURL, за якою європейські союзники оплачують зброю американського виробництва для України.
  • У червні Нідерланди оголосили, що виділять 500 мільйонів євро на закупівлю для України дронів і засобів протиповітряної оборони. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди погодилися прийняти Спецтрибунал щодо агресії Росії, - Зеленський

Автор: 

Нідерланди (1716) допомога (9288)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
07.07.2026 20:38 Відповісти
+11
Навіщо так про Зеленського?
показати весь коментар
07.07.2026 20:33 Відповісти
+9
Нідерланди зробили стільки, що не гоже гнати на тих, хто стільки допоміг Україні! Звернися до нашої зевлади,слуг - у них точно закорма в стилі "мнідіів" і подібних, вистачить і на РАС-3 MSE! А доречі...А хто надав нам ф16 у 2025 році - ну ті 24штуки?! Чи може якщо вони такі-перетакі, може їм просто взагалі потрібно було не лізти сюди, тим паче де Україна, а де Нідерланди і пдрм до них ну дуже далеко "дістати" і нафіга голонадцям треба ото було лізти якщо вони "такі погані"!
показати весь коментар
07.07.2026 20:57 Відповісти

Завантаження...

 
 