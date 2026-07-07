Нідерланди більше не можуть надавати військову допомогу Україні, - Міноборони країни
Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшильгез-Зегеріус заявила, що її країна вичерпала власні можливості для прямої військової допомоги України та більше не може це робити.
Про це вона сказала у коментарі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Країна вичерпала ресурси
Єшильгез-Зегеріус заявила, що Нідерланди вже не мають таких можливостей для допомоги Україні, оскільки країна зробила все, що могла. Так вона прокоментувала запитання про нові запити на ракети Patriot.
"Ми на межі своїх можливостей. У нас більше немає таких можливостей, бо ми так багато зробили", — сказала вона.
Міністерка оборони зазначила, що закликатиме інші країни допомогти Україні.
Загальна допомога Нідерландів
- Нідерланди вже надали Україні військову допомогу на 9,1 мільярда євро, або 10,4 мільярда доларів. Ще 11,6 мільярда євро країна планує спрямувати на підтримку Києва.
- Крім того, Амстердам пообіцяв спрямувати 1 мільярд євро на програму PURL, за якою європейські союзники оплачують зброю американського виробництва для України.
- У червні Нідерланди оголосили, що виділять 500 мільйонів євро на закупівлю для України дронів і засобів протиповітряної оборони.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар07.07.2026 20:38 Відповісти Посилання
+11 superdexter sidorov
показати весь коментар07.07.2026 20:33 Відповісти Посилання
+9 Сергей Столяренко
показати весь коментар07.07.2026 20:57 Відповісти Посилання
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