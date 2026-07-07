Украина подписала Drone Deal с Нидерландами, – Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном полноценного соглашения Drone Deal. Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере производства дронов, развития технологий, обмена экспертными знаниями и экспорта вооружений.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Содержательная встреча с премьер-министром Нидерландов. Благодарю, Роб, за всю поддержку нашего народа и готовность вместе работать над решениями, которые помогут защищать жизни. Бесспорно, Европе нужна собственная противоракетная оборона, чтобы европейский образ жизни был защищен в полной мере. Обсудили, что уже сделано с партнерами в этом направлении", — подчеркнул Зеленский.

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"Подписали с премьер-министром полноценное соглашение о сотрудничестве в сфере дронов — Drone Deal. Появится еще больше возможностей для совместного производства и развития технологий, и главное — системности в обмене экспертизой и экспорте оружия", — сообщил Зеленский.

Также президент выразил благодарность Нидерландам за помощь, которая позволила защитить и спасти тысячи и тысячи жизней наших людей от российских ударов.

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