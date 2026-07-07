Україна підписала Drone Deal з Нідерландами, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном повноцінної угоди Drone Deal. Документ передбачає розширення співпраці у виробництві дронів, розвитку технологій, обміні експертизою та експорті озброєння.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"Змістовна зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів. Дякую, Робе, за всю підтримку для нашого народу та готовність разом працювати над рішеннями, які допомагатимуть захищати життя. Безперечно, Європі потрібна власна антибалістика, щоб європейський спосіб життя був захищений повною мірою. Обговорили, що вже зроблено з партнерами в цьому напрямі", - наголосив Зеленський.

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"Підписали з Премʼєр-міністром повноцінну угоду про співпрацю у сфері дронів – Drone Deal. Буде ще більше можливостей для спільного виробництва і розвитку технологій, і головне – системності в обміні експертизою та експорті зброї", - повідомив Зеленський.

Також президент висловив вдячність Нідерландам за допомогу, яка допомогла захистити і підтримати тисячі й тисячі життів наших людей від російських ударів.

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