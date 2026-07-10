УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Ракети до Patriot для України Допомога Україні від Нідерландів
535 3

Глава МЗС Нідерландів про ракети до Patriot для України: Ми передали все, що могли

У Нідерландах не мають ракети до Patriot для України

Нідерланди, що мають на своєму озброєнні Patriot та ракети-перехоплювачі, віддали Україні все, що могли із власних арсеналів.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава МЗС Том Берендсен, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Усе, що ми могли передати, ми вже передали. Зараз – зокрема під час наших перемовин із президентом Зеленським і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою – ми намагаємося зрозуміти, як разом спонукати інші країни робити більше", - сказав він.

Водночас Берендсен заявив, що Нідерланди мають "і можливість, і бажання продовжувати підтримку".

"Усе, що ми вкладаємо в Україну, – це інвестиція в нашу безпеку, зокрема завдяки знанням, досвіду й інноваціям, які зараз розвиваються в українському оборонно-промисловому комплексі. Але нам потрібно активніше тиснути на інші країни, щоб вони також підключилися і зробили свій внесок. І ми робимо це разом з Україною", - наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна підписала Drone Deal з Нідерландами, - Зеленський

Що передувало?

Раніше у Міноборони Нідерландів заявили, що більше не можуть надавати військову допомогу Україні.

Читайте: Чотири союзники по НАТО сформують новий багатосторонній оборонний механізм

Автор: 

Нідерланди (1719) допомога (9302)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 