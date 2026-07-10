Ракети Patriot для України можуть виготовляти у Німеччині, - Reuters

На розгортання виробництва ракет ППО до Patriot Україні може знадобиться щонайменше рік. Допомогти прискорити цей процес могла б Німеччина, яка розбудувала власний виробничий ланцюг для перехоплювачів PAC-2.

Про це йдеться у статті Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Запуск виробництва триватиме понад 12 місяців

Обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Києву виробляти американські ракети ППО Patriot є перемогою президента України Володимира Зеленського, проте на запуск їхнього виробництва може знадобитися щонайменше рік, зазначають експерти з питань оборони.

Ракети-перехоплювачі Patriot мають вирішальне значення для оборони України в той час, коли, за словами Зеленського, Росія, наступ якої на полі бою зупинився, намагається використати свою перевагу в балістичних ракетах, завдаючи Україні потужних ударів.

"Patriot — це єдина зброя в арсеналі Києва, здатна зупинити російські балістичні ракети. Цього місяця Україна збила лише чотири з 54 набагато швидших балістичних ракет, запущених Росією", - пише Reuters.

Проте обіцянка Трампа була нечіткою. Він визнав, що попередньо не консультувався з компаніями, які виробляють перехоплювачі Patriot, — Lockheed Martin і Raytheon.

Експерти зазначають, що виробництво перехоплювачів Patriot PAC-2 від Raytheon або більш досконалих PAC-3 від Lockheed Martin не розпочнеться достатньо швидко.

"Я буду дуже здивований, якщо це відбудеться швидше ніж за 12 місяців. Я б припускав, що знадобиться значно більше часу", - зазначив Фабіан Гоффманн, експерт із ракетного озброєння з Норвезького інституту оборонних досліджень в Осло.

Видання для порівняння наводить приклад, що компанія Raytheon уклала угоду з європейським виробником зброї MBDA у 2024 році про виробництво перехоплювачів GEM-T для системи PAC-2 у Німеччині, і перші поставки очікуються не раніше початку 2027 року. Переговори щодо виробництва PAC-3 у Німеччині досі не принесли результатів.

Розгортання виробництва у Німеччині

Однією з країн, яка могла б допомогти Києву прискорити цей процес, є Німеччина, яка розбудувала власний виробничий ланцюг для перехоплювачів PAC-2.

Два джерела, обізнані з ходом обговорень, зазначили, що нові перехоплювачі, ймовірно, будуть виготовлятися в Німеччині або іншій європейській країні, де це безпечніше, а після закінчення війни виробництво можна буде перенести в Україну.

За словами експертів, ракети Patriot наразі не виробляються в кількостях, достатніх для протидії російській балістичній загрозі, оскільки Росія випускає щонайменше 700–800 балістичних ракет наземного базування "Іскандер" та гіперзвукових ракет повітряного базування "Кинджал" на рік.

Керуючись принципом, що для гарантованого перехоплення однієї балістичної ракети потрібно три ракети Patriot, вони підрахували, що, якщо обсяги виробництва Росії залишаться стабільними, щороку знадобиться близько 2 400 перехоплювачів.

"Навіть за наявності ліцензійного виробничого майданчика в Україні досягти такої цифри буде дуже і дуже важко, якщо взагалі можливо", — зазначив Гоффманн.

Минулого року компанія Lockheed поставила трохи більше ніж 600 ракет PAC-3 і прагне збільшити обсяги виробництва приблизно до 2000 одиниць до 2030 року. За оцінками Гоффманна, український завод міг би виробляти від 200 до 300 перехоплювачів на рік.

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