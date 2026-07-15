США уже начали процесс выдачи Украине лицензий на ракеты для систем ПВО Patriot, - СМИ

Соединенные Штаты начали процесс выдачи Украине лицензий на производство ракет для систем ПВО Patriot, выведя этот вопрос за рамки политических заявлений.

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника, знакомого с этим вопросом, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам чиновника, американская оборонная компания Lockheed Martin, производящая эти ракеты, поддерживает выдачу Украине соответствующих лицензий.

По его оценке, процесс "будет продвигаться быстрее, чем предполагалось несколько месяцев назад".

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Что этому предшествовало?

Эта новость появилась после того, как 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворит давнюю просьбу Украины о производстве американских ракет для Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал технические команды и представителей министерств "работать над этим без перерывов, чтобы получить лицензию как можно скорее и начать производство в Украине".

Помимо США, лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot в настоящее время имеют Япония и Германия.

По данным Reuters, пока производство ракет-перехватчиков для систем Patriot для Украины будет осуществляться в Германии или другой европейской стране. В Украину его перенесут уже после завершения войны.

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