США вже розпочали процес видачі Україні ліцензій на ракети до систем ППО Patriot, - ЗМІ
Сполучені Штати розпочали процес надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot, вивівши це питання за межі політичних заяв.
Про це пише Kyiv Independent із посиланням на українського високопосадовця, ознайомленого з цим питанням, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами посадовця, американська оборонна компанія Lockheed Martin, яка виробляє ці ракети, підтримує надання Україні відповідних ліцензій.
За його оцінкою, процес "просуватиметься швидше, ніж передбачалося кілька місяців тому".
Що передувало?
- Ця новина з’явилася після того, як 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що задовольнить давнє прохання України щодо виробництва американських ракет до Patriot.
- Президент України Володимир Зеленський закликав, аби технічні команди та представники міністерств "почали працювати над цим без пауз, щоб отримали ліцензію якомога швидше і почали виробництво в Україні".
Окрім США, ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot наразі мають Японія та Німеччина.
За даними Reuters, поки виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України відбуватиметься в Німеччині або іншій європейській країні. До України його перенесуть вже після завершення війни.
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через місяць, ці технології опиняться у підарів?
бо, у нас сбу займається чим завгодно, а саме добробутом свого особистого складу, окрім державною безпекою!!!!
а ще до того зельоні гниди зіллють технології паРаші
ви зебіли якісь геть альтернативно обдаровані