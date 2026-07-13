Макрон про темпи виробництво зброї: Україна дала Європі вражаючий урок

Стратегічну стабільність у Європі нині забезпечують не лише запаси озброєнь, а й здатність швидко їх виробляти, про що засвідчила війна в Україні.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час виступу в Міністерстві збройних сил Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Урок України

Так, за словами Макрона, війна в Україні чітко продемонструвала, що сьогодні стратегічну стабільність у Європі визначає вже не лише запас зброї, а її потік.

Не лише наявні арсенали, а здатність виробляти їх. Саме це стримуватиме противників. Україна дає нам у цьому сенсі вражаючий урок, тож будьмо реалістами", - зазначив він.

Президент розповів, що Франція вже реалізувала багато ініціатив, започаткувала низку процесів та "інвестувала у виробництво, як ніколи раніше". Він нагадав, що трохи більше ніж чотири роки тому Франція взяла курс на "економіку війни", однак станом на зараз і цих зусиль уже недостатньо.

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Інновації і темпи виробництва

Також він закликав оборонну промисловість активніше впроваджувати інновації та нарощувати темпи виробництва.

Крім того, Мкрон наголосив, що переозброєння Франції необхідне для того, щоб і надалі підтримувати Україну, яка захищає свою територію, свій суверенітет, свою свободу і, як наслідок - безпеку всієї Європи.

За його словами, оборонний бюджет Франції за десять років його президентства подвоївся.

Послання, яке ми надсилаємо світові, просте: так, мир є нашою метою. Ми цінує свободу і право так, що готові боротися за їхній захист - навіть ціною крові, якщо буде потрібно", - додав він.

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