Зеленський просить у партнерів 300 ракет до Patriot на зиму для захисту неба України

Україні вже зараз потрібно готуватися до наступної зими, яка може бути найсуворішою з усіх попередніх. Київ закликав західних союзників терміново сформувати оборонний "зимовий пакет" ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час засідання Коаліції охочих, інформує Цензор.НЕТ.

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Зимовий пакет ППО як шлях до завершення війни

Зеленський наголосив, що тиск на агресора має бути комплексним: поки українські далекобійні дрони нищать тили ворога, ППО має гарантувати абсолютну безпеку в Україні.

"Потрібно вже зараз готуватися до наступної зими. Звісно, ми докладаємо максимум зусиль, щоб підштовхнути Росію до дипломатії. І це літо вже стало найскладнішим для Росії. Наші далекобійні операції та удари середньої дальності триватимуть. Ми будемо їх посилювати. А одним із головних способів зміцнення нашої загальної позиції має стати зимовий пакет ракет для ППО. Якщо у нас буде достатньо захисту на зиму, у Росії буде значно менше підстав затягувати війну до зими", — пояснив президент.

Україна підрахувала, що цей пакет має включати 100 ракет для Patriot на місяць — тобто 300 ракет на зиму, і президент попросив партнерів розглянути цю потребу.

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Локалізація виробництва Patriot та європейська безпека

"Ми з Президентом Трампом досягли важливої угоди щодо ліцензій на виробництво систем "Петріот". Наші команди зараз працюють над реалізацією цієї дійсно історичної політичної домовленості. Ми дуже довго працювали над цим", — додав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що повітряний щит має бути глибоко ешелонованим та різноманітним, що значно ускладнить ворогу планування нових атак.

Окрім американських систем, Україна розраховує на оперативні рішення європейських виробників щодо комплексів середньої та малої дальності SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а також на розвиток перспективного українського проєкту FREJYA.

"Я переконаний, що Європа здатна забезпечити собі достатній захист від будь-якої балістичної загрози. А ще Європа здатна робити сильний внесок у глобальну безпеку", — додав український лідер.

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