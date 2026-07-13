Зеленский просит у партнеров 300 ракет для Patriot на зиму для защиты неба Украины

Украине уже сейчас нужно готовиться к следующей зиме, которая может стать самой суровой из всех предыдущих. Киев призвал западных союзников срочно сформировать оборонный "зимний пакет" ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания "Коалиции желающих", сообщает Цензор.НЕТ.

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Зимний пакет ПВО как путь к завершению войны

Зеленский подчеркнул, что давление на агрессора должно быть комплексным: пока украинские дальнобойные дроны уничтожают тылы врага, ПВО должна гарантировать абсолютную безопасность в Украине.

"Нужно уже сейчас готовиться к следующей зиме. Конечно, мы прилагаем максимум усилий, чтобы подтолкнуть Россию к дипломатии. И это лето уже стало самым сложным для России. Наши дальнобойные операции и удары средней дальности будут продолжаться. Мы будем их усиливать. А одним из главных способов укрепления нашей общей позиции должен стать зимний пакет ракет для ПВО. Если у нас будет достаточно защиты на зиму, у России будет значительно меньше поводов затягивать войну до зимы", — пояснил президент.

Украина подсчитала, что этот пакет должен включать 100 ракет для Patriot в месяц — то есть 300 ракет на зиму, и президент попросил партнеров рассмотреть эту потребность.

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Локализация производства Patriot и европейская безопасность

"Мы с президентом Трампом достигли важной договоренности относительно лицензий на производство систем "Пэтриот". Наши команды сейчас работают над реализацией этой действительно исторической политической договоренности. Мы очень долго работали над этим", — добавил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что воздушный щит должен быть глубоко эшелонированным и разнообразным, что значительно затруднит врагу планирование новых атак.

Помимо американских систем, Украина рассчитывает на оперативные решения европейских производителей относительно комплексов средней и малой дальности SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а также на развитие перспективного украинского проекта FREJYA.

"Я убежден, что Европа способна обеспечить себе достаточную защиту от любой баллистической угрозы. А еще Европа способна вносить весомый вклад в глобальную безопасность", — добавил украинский лидер.

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