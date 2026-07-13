Украина и еще 9 стран Европы официально создали Антибаллистическую коалицию

Украина и ещё 9 европейских государств официально объявили о начале создания Антибаллистической коалиции.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Украина и Великобритания. Участие открыто и для других стран, которые разделяют цели коалиции.

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Задачи

Ее цель — создать совместную европейскую систему защиты от баллистических ракет и объединить оборонную промышленность, научные разработки и военный опыт стран-участниц.

Страны-участницы планируют определить общие требования к работе системы, создать технические рабочие группы, механизмы управления и подготовить план запуска.

Основатели коалиции убеждены, что"защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и отражения будущих ракетных угроз".

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Партнеры планируют совместно разрабатывать новые технологии, искать возможности для финансирования и расширять обмен опытом.

"Объединив нашу оборонно-промышленную базу, наши исследования и наш оперативный опыт, мы стремимся создать общий противобаллистический потенциал для Европы и поддерживать соответствующую вспомогательную деятельность. Мы делаем это не против какого-либо народа, а в защиту нашего собственного", — подчеркнули соучредители коалиции.

"Сильные и достаточные противоракетные возможности необходимы, чтобы положить конец войне России против Украины. Они не менее важны, чем удары по российской экономике или активные операции на передовой. Чем больше средств для сбивания российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не сработает. "Наша работа над совместной системой FREYJA — не для того, чтобы заменить уже имеющиеся системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле", — прокомментировал президент Украины.

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