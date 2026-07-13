Україна та ще 9 країн Європи офіційно створили Антибалістичну коаліцію

Україна та ще 9 європейських держав офіційно оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції.

Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

До неї увійшли Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. Участь відкрита і для інших країн, які поділяють цілі коаліції.

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Завдання

Її мета — створити спільну європейську систему захисту від балістичних ракет та об'єднати оборонну промисловість, наукові розробки та військовий досвід країн-учасниць.

Країни-учасниці планують визначити спільні вимоги до роботи системи, створити технічні робочі групи, механізми управління і підготувати план запуску.

Засновники коаліції переконані, що "захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз".

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Партнери планують спільно розробляти нові технології, шукати можливості для фінансування та розширювати обмін досвідом.

"Об'єднавши нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш оперативний досвід, ми прагнемо побудувати спільний протибалістичний потенціал для Європи та підтримувати відповідну допоміжну діяльність. Ми робимо це не проти будь-якого народу, а на захист нашого власного", — наголосили співзасновники коаліції.

"Сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну Росії проти України. Вони не менш важливі, ніж дип- чи мідлстрайки по російській економіці війни чи активні операції на передовій. Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме. Наша робота над спільною системою FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше", — прокоментував президент України.

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