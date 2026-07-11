Міністри ЄС 13 липня обговорять підготовку енергосистеми України до зими

У понеділок, 13 липня, під час засідання Ради Євросоюзу із питань закордонних справ у Брюсселі міністри країн-членів ЄС обговорять енергетичну готовність України до наступної зими.

Про це "Суспільному" повідомили у Раді ЄС, передає Цензор.НЕТ.

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Енергетика та захист неба перед зимою

У засіданні візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зазначається, що міністри країн-членів ЄС зосередяться зокрема на терміновій підтримці систем протиповітряної оборони, потребах у фінансуванні, підтримці захисту та відновлення критичної енергетичної інфраструктури, а також на довгострокових заходах щодо зміцнення стійкості енергетичної системи України.

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Проблема "розподілу тягаря" в ЄС

Дипломат однієї з країн-лідерів підтримки Києва наголосив, що у допомозі Україні важливим є розподіл тягаря між усіма державами ЄС.

"Розподіл навантаження важливий у невійськовій сфері, але особливо — у військовій. Нинішня ситуація, за якої дуже невелика група держав-членів несе на собі левову частку підтримки України, є неприйнятною. Це справді стає дедалі більшою проблемою", - сказав дипломат.

Також він зауважив, що окремі країни ЄС, зокрема Франція, Італія та Іспанія, продовжують активно видавати шенгенські візи громадянам Росії. Дипломат вважає, що такі держави могли б робити більший внесок у підтримку України.

Перед початком засідання Комітету з закордонних справ міністри закордонних справ ЄС проведуть неформальну зустріч за сніданком із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, а також із представниками двох українських правозахисних організацій.

Обговорення буде присвячене гуманітарній ситуації, зокрема, долі українських цивільних затриманих, яких незаконно утримує Росія.

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