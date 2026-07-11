13 июля министры ЕС обсудят подготовку энергосистемы Украины к зиме

В понедельник, 13 июля, в ходе заседания Совета Европейского союза по иностранным делам в Брюсселе министры стран-членов ЕС обсудят готовность Украины к предстоящей зиме в сфере энергетики.

Об этом "Суспільному" сообщили в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ.

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Энергетика и защита неба перед зимой

В заседании примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Отмечается, что министры стран-членов ЕС сосредоточатся, в частности, на срочной поддержке систем противовоздушной обороны, потребностях в финансировании, поддержке защиты и восстановления критически важной энергетической инфраструктуры, а также на долгосрочных мерах по укреплению устойчивости энергетической системы Украины.

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Проблема "распределения бремени" в ЕС

Дипломат одной из стран, лидирующих в поддержке Киева, подчеркнул, что в помощи Украине важно распределение бремени между всеми государствами ЕС.

"Распределение нагрузки важно в невоенной сфере, но особенно — в военной. Нынешняя ситуация, при которой очень небольшая группа государств-членов несет на себе львиную долю поддержки Украины, неприемлема. Это действительно становится все более серьезной проблемой", — сказал дипломат.

Также он отметил, что отдельные страны ЕС, в частности Франция, Италия и Испания, продолжают активно выдавать шенгенские визы гражданам России. Дипломат считает, что такие государства могли бы вносить больший вклад в поддержку Украины.

Перед началом заседания Комитета по иностранным делам министры иностранных дел ЕС проведут неформальную встречу за завтраком с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, а также с представителями двух украинских правозащитных организаций.

Обсуждение будет посвящено гуманитарной ситуации, в частности, судьбе украинских гражданских задержанных, которых незаконно удерживает Россия.

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