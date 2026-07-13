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Зеленський прибув до Франції на засідання "Коаліції охочих": Партнерам представлять Антибалістичну програму. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув до Франції, де відбудеться засідання "Коаліції охочих"

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні тут відбудуться важливі перемовини, які можуть відкрити для України значно більше можливостей для зміцнення захисту.

Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи. Також зустрінуся з Президентом Франції Емманюелем Макроном та візьму участь у засіданні Коаліції охочих. Будемо працювати, щоб надати нової динаміки цьому формату", - зазначив він.

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Водночас перша леді проведе зустріч із новим Генеральним директором ЮНЕСКО, під час якої вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною та Організацією в рамках сфер мандата ЮНЕСКО.

Українські військові візьмуть участь у параді до національного свята Франції – Дня взяття Бастилії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28331) Франція (3373) Коаліція охочих (141)
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Топ коментарі
+9
Все- таки хороший ориентир - наш презик
Как только свалил из страны - можно собираться в убежище или в метро
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13.07.2026 15:02 Відповісти
+8
Ще в п'ятницю писали - не ігноруйте укриття!! Віслюк їде в турне
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13.07.2026 14:55 Відповісти
+6
Вершник апокаліпсису, сьогодні чи завтра відзвітує шефу в кремлі що я долетів і можна стріляти ракетами спокійно, патріоти пусті стоять, покидьок зелений
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13.07.2026 14:56 Відповісти

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