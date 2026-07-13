Зеленський прибув до Франції на засідання "Коаліції охочих": Партнерам представлять Антибалістичну програму. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прибув до Франції, де відбудеться засідання "Коаліції охочих"
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
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"Сьогодні тут відбудуться важливі перемовини, які можуть відкрити для України значно більше можливостей для зміцнення захисту.
Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи. Також зустрінуся з Президентом Франції Емманюелем Макроном та візьму участь у засіданні Коаліції охочих. Будемо працювати, щоб надати нової динаміки цьому формату", - зазначив він.
Водночас перша леді проведе зустріч із новим Генеральним директором ЮНЕСКО, під час якої вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною та Організацією в рамках сфер мандата ЮНЕСКО.
Українські військові візьмуть участь у параді до національного свята Франції – Дня взяття Бастилії.
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