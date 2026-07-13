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Санду вперше візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих": Це логічне продовження підтримки України

Санду візьме участь у Коаліції охочих

Президентка Молдови Мая Санду 13 липня вперше візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NewsMaker із посиланням на заяву Адміністрації президента Молдови.

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Подробиці

Так, адміністрації зауважили, що Молдова вперше бере участь у зустрічі "Коаліції охочих". Водночас участь Молдови у "Коаліції охочих" є логічним продовженням підтримки, яку країна надає Україні.

"Участь Молдови повністю відповідає закріпленому в Конституції принципу нейтралітету: коаліція є гнучким форматом співробітництва, до якого входять й інші нейтральні європейські держави. Кожна країна-учасниця самостійно визначає форму та масштаб свого внеску відповідно до своїх конституційних норм", - зазначили в адміністрації президента.

Читайте: Зеленський у Парижі зустрінеться з Макроном і візьме участь у саміті "коаліції охочих"

Також нагадується, що 23 березня на пресконференції після засідання Національної ради безпеки Молдови президентка Мая Санду заявила готовність країни приєднатися до "Коаліції охочих" - об'єднання країн, які взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 липня, Франція прийматиме саміт "Коаліції охочих" за участі президента України Володимира Зеленського та понад 25 глав урядів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Коаліції охочих" готують нові рішення для посилення протиракетної оборони України, - Reuters

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