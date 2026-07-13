Санду впервые примет участие во встрече "Коалиции желающих": это логическое продолжение поддержки Украины

Президент Молдовы Мая Санду 13 июля впервые примет участие во встрече "Коалиции желающих" в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NewsMaker со ссылкой на заявление Администрации президента Молдовы.

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Так, в администрации отметили, что Молдова впервые принимает участие во встрече "Коалиции желающих". В то же время участие Молдовы в "Коалиции желающих" является логическим продолжением поддержки, которую страна оказывает Украине.

"Участие Молдовы полностью соответствует закрепленному в Конституции принципу нейтралитета: коалиция представляет собой гибкий формат сотрудничества, в который входят и другие нейтральные европейские государства. Каждая страна-участница самостоятельно определяет форму и масштаб своего вклада в соответствии со своими конституционными нормами", — отметили в администрации президента.

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Также напоминается, что 23 марта на пресс-конференции после заседания Национального совета безопасности Молдовы президент Мая Санду заявила о готовности страны присоединиться к "Коалиции желающих" — объединению стран, взявших на себя обязательства поддерживать Украину.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 июля, Франция примет саммит "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского и более 25 глав правительств.

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