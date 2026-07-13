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Новости Встреча Зеленского с Макроном Встреча коалиции желающих
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Зеленский в Париже встретится с Макроном и примет участие в саммите "Коалиции желающих"

Зеленский отправится в Париж на переговоры с Макроном и саммит союзников

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 июля, посетит Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также примет участие в заседании новой антибаллистической коалиции и саммите "коалиции желающих".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на Елисейский дворец.

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Согласно предварительной программе, Макрон встретит Зеленского в Министерстве иностранных дел Франции, где состоятся двусторонние переговоры.

Перед началом саммита "коалиции желающих" состоится первое заседание антибаллистической коалиции. Его участники обсудят усиление защиты Украины от баллистических угроз, развитие промышленного сотрудничества и объединение оборонного опыта европейских государств и компаний.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 июля, Франция примет саммит "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского и более 25 глав правительств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" в Париже обсудит усиление ПВО для Украины и создание антибаллистических систем, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (24794) Макрон Эмманюэль (1643) Коалиция желающих (142)
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Топ комментарии
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Українців кожного дня вбиває ворог ракетами, дронами, КАБами, а Зе, восьмий рік живе в своє задоволення, подорожує по всьому світу під надійним захистом, заховавши своїх батьків і дітей подалі від України.
Де наші системи ППО ''Кільчень'', які мали б збивати балістику? Де наша балістика " Грім 2- Сапсан'', яку зробили попередники ще до 2019 року?
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13.07.2026 07:33 Ответить
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Нотр-Дам Де Парі знову згорить?? Бідоносець їде...
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13.07.2026 07:56 Ответить
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Побачити Париж і померти
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13.07.2026 07:48 Ответить

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