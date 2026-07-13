Зеленский в Париже встретится с Макроном и примет участие в саммите "Коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 июля, посетит Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также примет участие в заседании новой антибаллистической коалиции и саммите "коалиции желающих".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на Елисейский дворец.

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Согласно предварительной программе, Макрон встретит Зеленского в Министерстве иностранных дел Франции, где состоятся двусторонние переговоры.

Перед началом саммита "коалиции желающих" состоится первое заседание антибаллистической коалиции. Его участники обсудят усиление защиты Украины от баллистических угроз, развитие промышленного сотрудничества и объединение оборонного опыта европейских государств и компаний.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 июля, Франция примет саммит "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского и более 25 глав правительств.

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