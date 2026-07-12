"Коалиция желающих" в Париже обсудит усиление ПВО для Украины и создание антибаллистических систем, - СМИ

В понедельник, 13 июля, накануне празднования Дня Бастилии, президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже не менее 25 глав государств и правительств в рамках встречи "Коалиции желающих". Главными темами переговоров станут укрепление украинной противовоздушной обороны и создание противоракетных систем.

Об этом пишет издание Euronews, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сигнал для Кремля

В Париже союзники стремятся укрепить "обновленное чувство единства и сотрудничества в поддержку Украины", которое было подтверждено на недавнем саммите G7 в Эвяне и на саммите НАТО в Анкаре, где страны Альянса обязались предоставить Киеву 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году.

По словам советника Макрона, цель состоит в том, чтобы показать, что партнеры продолжают поддерживать Украину и что Москва не может рассчитывать на усталость европейцев от войны.

Противоракетная оборона и другие темы

Сообщается, что лидеры "Коалиции желающих" сосредоточатся на сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны, в частности на недавно объявленных планах США по предоставлению лицензий на производство Patriot в Украине. Они также обсудят создание системы противоракетной обороны.

В Елисейском дворце отмечают, что планы по развертыванию многонационального контингента для обеспечения безопасности Украины в случае перемирия уже разработаны.

В то же время они могут корректироваться, поскольку перспектива прекращения огня пока остается отдаленной.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 июля, Франция примет саммит"Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского и более 25 глав правительств.

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