"Коаліція охочих" у Парижі обговорить посилення ППО для України та створення антибалістичних систем, - ЗМІ
У понеділок, 13 липня, напередодні святкувань Дня Бастилії, президент Франції Емманюель Макрон прийме в Парижі щонайменше 25 глав держав та урядів у межах зустрічі "Коаліції охочих". Головними темами переговорів стануть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем.
Про це пише видання Euronews, інформує Цензор.НЕТ.
Сигнал для Кремля
У Парижі союзники прагнуть зміцнити "оновлене відчуття єдності та співпраці на підтримку України", яке було підтверджено на нещодавньому саміті G7 в Ев’яні та на саміті НАТО в Анкарі, де країни Альянсу зобов'язалися надати Києву 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році.
За словами радника Макрона, мета полягає в тому, щоб показати, що партнери продовжують підтримувати Україну, і що Москва не може покладатися на втому європейців від війни.
Антибалістичний захист та інші теми
Повідомляється, що лідери "Коаліції охочих" зосередяться на співпраці у сфері протиповітряної оборони, зокрема на нещодавно оголошених планах США щодо ліцензій на виробництво Patriot в Україні. Вони також обговорять створення системи протиракетної оборони.
В Єлисейському палаці зазначають, що плани щодо розгортання багатонаціонального контингенту для безпеки України на випадок перемир'я вже розроблені.
Водночас вони можуть коригуватися, оскільки перспектива припинення вогню наразі залишається далекою.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 липня, Франція прийматиме саміт "Коаліції охочих" за участі президента України Володимира Зеленського та понад 25 глав урядів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль