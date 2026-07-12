"Коаліція охочих" у Парижі обговорить посилення ППО для України та створення антибалістичних систем, - ЗМІ

У понеділок, 13 липня, напередодні святкувань Дня Бастилії, президент Франції Емманюель Макрон прийме в Парижі щонайменше 25 глав держав та урядів у межах зустрічі "Коаліції охочих". Головними темами переговорів стануть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем.

Про це пише видання Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

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Сигнал для Кремля

У Парижі союзники прагнуть зміцнити "оновлене відчуття єдності та співпраці на підтримку України", яке було підтверджено на нещодавньому саміті G7 в Ев’яні та на саміті НАТО в Анкарі, де країни Альянсу зобов'язалися надати Києву 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році.

За словами радника Макрона, мета полягає в тому, щоб показати, що партнери продовжують підтримувати Україну, і що Москва не може покладатися на втому європейців від війни.

Антибалістичний захист та інші теми

Повідомляється, що лідери "Коаліції охочих" зосередяться на співпраці у сфері протиповітряної оборони, зокрема на нещодавно оголошених планах США щодо ліцензій на виробництво Patriot в Україні. Вони також обговорять створення системи протиракетної оборони.

В Єлисейському палаці зазначають, що плани щодо розгортання багатонаціонального контингенту для безпеки України на випадок перемир'я вже розроблені.

Водночас вони можуть коригуватися, оскільки перспектива припинення вогню наразі залишається далекою.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 липня, Франція прийматиме саміт "Коаліції охочих" за участі президента України Володимира Зеленського та понад 25 глав урядів.

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