Зеленський у Парижі зустрінеться з Макроном і візьме участь у саміті "коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 липня, відвідає Париж, де проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також візьме участь у засіданні нової антибалістичної коаліції та саміті "коаліції охочих".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Єлисейський палац.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з попередньою програмою, Макрон зустріне Зеленського в Міністерстві закордонних справ Франції, де відбудуться двосторонні переговори.

Перед початком саміту "коаліції охочих" відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. Його учасники обговорять посилення захисту України від балістичних загроз, розвиток промислової співпраці та об'єднання оборонного досвіду європейських держав і компаній.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 липня, Франція прийматиме саміт "Коаліції охочих" за участі президента України Володимира Зеленського та понад 25 глав урядів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" у Парижі обговорить посилення ППО для України та створення антибалістичних систем, - ЗМІ