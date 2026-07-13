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Новини Зустріч Зеленського з Макроном Зустріч коаліції охочих
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Зеленський у Парижі зустрінеться з Макроном і візьме участь у саміті "коаліції охочих"

Зеленський вирушить до Парижа на переговори з Макроном та саміт союзників

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 липня, відвідає Париж, де проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також візьме участь у засіданні нової антибалістичної коаліції та саміті "коаліції охочих".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Єлисейський палац.

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Згідно з попередньою програмою, Макрон зустріне Зеленського в Міністерстві закордонних справ Франції, де відбудуться двосторонні переговори.

Перед початком саміту "коаліції охочих" відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. Його учасники обговорять посилення захисту України від балістичних загроз, розвиток промислової співпраці та об'єднання оборонного досвіду європейських держав і компаній.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 липня, Франція прийматиме саміт "Коаліції охочих" за участі президента України Володимира Зеленського та понад 25 глав урядів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" у Парижі обговорить посилення ППО для України та створення антибалістичних систем, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Макрон Емманюель (1796) Коаліція охочих (141)
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Топ коментарі
+7
Українців кожного дня вбиває ворог ракетами, дронами, КАБами, а Зе, восьмий рік живе в своє задоволення, подорожує по всьому світу під надійним захистом, заховавши своїх батьків і дітей подалі від України.
Де наші системи ППО ''Кільчень'', які мали б збивати балістику? Де наша балістика " Грім 2- Сапсан'', яку зробили попередники ще до 2019 року?
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13.07.2026 07:33 Відповісти
+2
Нотр-Дам Де Парі знову згорить?? Бідоносець їде...
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13.07.2026 07:56 Відповісти
+1
Побачити Париж і померти
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13.07.2026 07:48 Відповісти

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