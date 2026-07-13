В "Коалиции желающих" готовят новые решения по укреплению противоракетной обороны Украины, - Reuters

Западные союзники будут стремиться обеспечить для Украины дополнительные обязательства в области противовоздушной обороны на сегодняшней встрече "Коалиции желающих" в Париже.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Во время брифинга для журналистов представитель администрации президента Франции заявил, что основное внимание будет сосредоточено на сотрудничестве в сфере противоракетной обороны.

Речь идет о закупке дополнительных американских ракет-перехватчиков Patriot, ускорении развертывания франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T, а также о поиске путей, с помощью которых европейская и украинская оборонная промышленность смогут разработать альтернативные решения.

Одним из рассматриваемых вариантов является сотрудничество нескольких европейских стран над созданием системы, которая будет дополнять SAMP/T и/или Patriot, при этом Украина будет играть значительную роль в ее производстве.

Читайте также: Ракеты Patriot для Украины могут производить в Германии, - Reuters

Лидеры также обсудят, как ограничить источники доходов Москвы, в частности деятельность так называемого "теневого флота".

Лидер Франции Макрон отметил, что в понедельник будет объявлен ряд решений, часть из которых будет носить двусторонний характер и может касаться совместного производства вооружений.

Франция допускает объявление новых двусторонних соглашений и проведение совместных военных учений, однако не на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине 5 ракет для Patriot, а взамен получит в десять раз больше в случае угрозы, - СМИ