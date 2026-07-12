Польша передала Украине 5 ракет для Patriot, а взамен получит в десять раз больше в случае угрозы, - СМИ

Украина получила от Польши 5 ракет PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет издание Defence24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Помощь по просьбе НАТО и США

Отмечается, что решение о передаче ракет Украине было принято по просьбе генерального секретаря НАТО Марка Рютте и Верховного главнокомандующего объединенными силами США в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество переданных ракет является "пределом наших возможностей" и "не влияет на возможности противовоздушной обороны Польши".

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Гарантии для Польши

В свою очередь заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик рассказал, что Польша договорилась с генсеком НАТО Рютте и США о том, что в обмен на передачу Украине "нескольких" ракет для системы Patriot Польша должна получить "в десять раз больше таких ракет и систем в течение первых суток после возникновения угрозы".

"Мы также договорились с генеральным секретарем НАТО и с американской стороной, что передача этих нескольких ракет связана ещё с одним условием: если бы Польша оказалась под угрозой, то в течение первых суток после возникновения угрозы мы получили бы в десять раз больше ракет и систем такого типа", - сказал Томчик.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что правительство Польши обнародовало засекреченные ранее данные о военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Среди переданных средств: танки, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты для систем ПВО Patriot.

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