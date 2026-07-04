Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot, — Зеленский обратился к участникам заседания ОБСЕ

Украине требуется больше средств ПВО для отражения российских баллистических атак. В частности, наша страна остро нуждается в ракетах-перехватчиках для системы "Patriot".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Противодействие дронам и крылатым ракетам

"Россия применила очень много баллистических ракет. Они накапливали их для этой атаки. Они также запустили сотни дронов, в частности реактивные "Шахеды". И мы находим способы останавливать "Шахеды". Мы стабильно сбиваем не менее 90% из них", — сказал Зеленский.

В то же время ракеты представляют собой гораздо больший вызов, подчеркнул президент.

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РФ делает ставку на баллистику

"Мы находим способы перехватывать и крылатые ракеты. Но Россия использует баллистические ракеты как свой последний аргумент, чтобы продолжать эту войну. Именно на это они делают ставку. Они хотят, чтобы баллистические ракеты сломили наше сопротивление и волю украинского народа", — заявил украинский лидер.

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Призыв к США и партнерам

Именно поэтому Украине нужно больше ПВО, поскольку речь идет о ежедневной защите жизни.

"Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot. Мы все знаем: у наших партнеров они есть. То, что нужно сейчас, — это политическая воля, чтобы предоставить их. Прежде всего в Соединенных Штатах. Пожалуйста, помогите реализовать это", — сказал Зеленский.

Он также попросил партнеров не ослаблять санкционное давление, вводить новые санкции, чтобы у России было меньше возможностей адаптироваться к этой войне и она была вынуждена идти на переговоры.

"И особенно важно оказывать давление на нефтяной сектор России. Он просто не сможет выжить без свободного доступа своей нефти к европейским морям. Это критически важный маршрут. Если его перекрыть, Россия утратит способность финансировать эту войну", — убежден президент.

Кроме того, глава государства отметил, что каждая страна, которая останавливает танкеры российского теневого флота, вносит реальный вклад в завершение этой войны.

"Европа также должна располагать юридическими инструментами для конфискации и продажи нефти, которую перевозит теневой флот. Нельзя допускать, чтобы теневой флот финансировал войну России. Такие решительные меры могут помочь приблизить мир. Пожалуйста, поддержите их на политическом уровне", — попросил Зеленский.

В заключение президент подчеркнул, что война России никогда не должна стать нормой.

"Россия прилагает огромные усилия, чтобы восстановить свои политические связи и вернуть политическое влияние. Она использует давление со стороны СМИ и работает над дестабилизацией тех европейских голосов, которые честно говорят об этой войне, которые хотят более сильной Европы — единой и мирной — и которые защищают наш общий образ жизни. Я благодарен всем, кто отказывается молчать, когда Россия убивает. Всем, кто поддерживает Украину и призывает других помогать нам защищать жизнь. Всем, кто делает Европу сильнее", — сказал в обращении глава государства.

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