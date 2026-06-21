Зеленский сообщил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала с Германией контракт на закупку ракет для систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главы государства телеканалу "1+1".

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Контракт на ракеты для ПВО

Зеленский сообщил, что соглашение с Германией предусматривает закупку 600 ракет для систем ПВО Украины.

По его словам, нынешние производственные возможности США составляют около 700 ракет в год. Он также отметил, что США передали лицензии на производство ракет для систем Patriot Германии, которая уже приступила к их изготовлению.

"Мы уже подписали с ними контракт на значительную сумму, на 600 ракет", — сказал Зеленский.

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Перспектива производства в Украине

Президент также сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос передачи Украине лицензии на производство ракет.

По его словам, американская сторона впервые положительно отреагировала на эту идею и заявила о готовности рассмотреть её реализацию.

Зеленский подчеркнул, что ранее ответ США на подобные предложения был неопределенным, однако сейчас позиция изменилась.

Также отмечается, что Германия работает над созданием отдельной производственной линии для ракет к системам Patriot. Ожидается, что первые результаты этого производства могут появиться в 2026 или в начале 2027 года.

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