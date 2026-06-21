Зеленский об ударах по РФ: Мы будем идти дальше, дроны будут преодолевать более 3000 км

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и впредь будет наращивать потенциал для нанесения ударов по целям на территории РФ. Дальность полета украинских беспилотников планируется увеличить до более чем 3 тысяч километров.

Об этом глава государства сказал в интервью "ТСН. Неделя", — сообщает Цензор.НЕТ.

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Дроны преодолели 2,5 тыс. км

"Они (россияне. — Ред.) каждый день наносят нам удары, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днем наши возможности будут расти. Вчера мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если считать по прямой, то наши дроны FP поразили цель на расстоянии 2070 км. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров", — рассказал президент.

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Дроны будут преодолевать расстояние в 3 тыс. км

"Они будут летать на расстояние более 3000 тысяч км, это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у их военных находятся все заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства для более дальних ударов, и мы это делаем", — сказал Зеленский.

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